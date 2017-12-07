كلمة السيد نصرالله حول قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى تظاهرة شعبية كبيرة للتنديد بالعدوان الاميركي وللتعبير عن التضامن مع فلسطين والمقدسات الاثنين بعد الظهر في المكان الذي سيحدد في الضاحية، تحت عنوان "الدفاع عن القدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني".
ولفت السيد نصرالله الى ان إسرائيل لا يهمها ما تقوله الدول العربية أو الأوروبية أو روسيا أو الصين، فما يعنيها هو الموقف الأميركي، وخلال عقود كان حكومات إسرائيل تحاول تهويد القدس، لكن الإدارات الأميركية حينا تسمح بحدود، وأحيانا تمنع الخطوات التهويدية في القدس.
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