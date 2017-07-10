عالم الطبخ
10 تموز 2017
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سبب واحد سيجعلك تختارين دائماً الزبدة المغلفة بورق الألومنيوم!

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سبب واحد سيجعلك تختارين دائماً الزبدة المغلفة بورق الألومنيوم!
كشف طباخون محترفون أنه من الأفضل اختيار الزبدة المغلّفة بورق الألومنيوم لدى الطبخ لأنها تضيف مذاقًا لذيذًا وغنيًا على الأطباق.

وقال الطباخون إن الهواء داخل الثلاجة يلتقط روائح مختلفة من الأطعمة التي يتم تخزينها داخلها، وبامكان هذه الروائح أن تنتقل إلى الزبدة في حال لم تكن مغطاة باحكام.
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لذلك، من الأفضل شراء الزبدة المغلفة بورقة من الألومنيوم لأن ورقة الألومنيوم سميكة تمنع الروائح من اختراقها كما تساعد على الحفاظ على جودة الزبدة لفترة أطول على عكس الأغلفة الأخرى لألواح الزبدة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الطباخون أن الزبدة المغلفة بأوراق الألومنيوم تُعطي المأكولات مذاقاً أفضل وأغنى مقارنة مع تلك غير الموضّبة بورق ألومنيوم.
 
 
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