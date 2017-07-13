طريقة تحضير حلاوة الجبن خلال 20 دقيقة!

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حلاوة الجبن على الطريقة اللبنانية هي طبق التحلية المفضل لدى الكثيرين. إذا كنتم تريدون تحضيره منزليا إليكم الطريقة التالية التي لن تأخذ سوى 20 دقيقة من وقتكم:نصف كيلو من جبنة الموزاريلاكوب من السميد الناعم (200 غرام)نصف كوب من القطر3 ملاعق من ماء الورد3 ملاعق من ماء الزهرحفنة من الفستق الحلبي المبروش للتزيينكوبان من الحليب السائلعلبة من القشطة3 ملاعق من النشاملعقة صغيرة من ماء الوردملعقة صغيرة من ماء الزهركوبان من السكركوب من المياهملعقة صغيرة من عصير الحامضلتحضير القشطة، ضعي الحليب والنشا في وعاء على نار متوسطة وحركي جيداً حتى يصبح المزيج متماسكاً. ثم أضيفي ماء الورد وماء الزهر مع علبة القشطة وحركي المكونات جيداً واتركي السائل حتى يبرد.لتحضير القطر، امزجي السكر، الماء وعصير الحامض في وعاء على النار حتى يغلي لمدة 10 دقائق. زيدي ماء الورد وماء الزهر واغلي المزيج لدقيقتين قبل أن تطفئي النار.أمّا لتحضير حلاوة الجبن، ضعي الجبنة في وعاء على النار وحركيها جيداً حتى تذوب، اضيفي القطر، ماء الورد وماء الزهر مع تحريك مستمر. ثم ضعي السميد على الخليط وحركيه بسرعة حتى تمتزج المكونات. أخيراً، اطفئي النار ومددي العجينة الساخنة في صينية كبيرة بعد دهنها بالقطر وقطعيها على شكل مربعات متساوية.أخيراً احشي هذه المربعات بالقشطة وزينيها بالفستق الحلبي على أن تقدم مع القطر.