اكتشفي بدائل المكونات الأساسية للحلويات!

بدائل المكونات الأساسية للحلويات

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LBCI News Lebanon

خلال تحضير وجبات الطعام او الحلويات، تكتشف السيدات في بعض الأحيان أنه ينقصها بعض المكونات الرئيسية لإكمال الطبق. إلا أن هذا الأمر لن يشكل ازمة بعد اليوم لأننا سنقدم لك في ما يلي بدائل المكونات الرئيسية خلال خبز الحلويات.



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- كوب من الزيت: يُمكن استبداله بكوب من صلصة التفاح او كوب من الأفوكادو او كوب من الزبدة او موزتين. - كوب من الزيت: يُمكن استبداله بكوب من صلصة التفاح او كوب من الأفوكادو او كوب من الزبدة او موزتين.



- مخيض اللبن أو ما يُعرف بالـ Buttermilk: يُمكن استبداله بكوب من الحليب مع ملعقة كبيرة من الخل او كوب من الحليب مع ملعقة كبيرة من عصير الحامض.



- البيض: يُمكن استبداله بربع كوب من صلصة التفاح أو 3 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني او نصف موزة.



- صودا الخبز: استخدمي 4 أضعاف الكمية من البايكنغ باودر.



- طحين الخبز: طحين مع نشاء الذرة.



- البايكنغ باودر: خليط صودا الخبز وكريم الترتار.



- الكريما الحامضة: لبن الزبادي اليوناني.