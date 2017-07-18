اليكم وصفة البابا غنوج

وصفة البابا غنوج

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LBCI News Lebanon

لا تكتمل "المازة" اللبنانية من دون طبق البابا غنوج بين الأطباق الأخرى، فكيف تعدّينه؟

المكونات

3 حبات من الباذنجان

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3 فصوص من الثوم المحمص او فص واحد من الثوم النيء

عصير الحامض

ملعقتان من الطحينة (او حسب الذوق)

ثلث كوب من زيت الزيتون

ربع ملعقة من الفلفل الحار (اختياري)

ملح وبهاربقدونس او نعنع مفروم للزينة

طريقة التحضير

بعد تسخين الفرن، ضعي الباذنجان داخله حتى تصبح طرية (لمدة ساعة تقريبًا) مع تقليبها من الحين إلى الآخر.

بعد اخراجها من الفرن، غلفي الباذنجان باوراق الألمنيوم واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة.

ازيلي القشور عن الباذنجان واستخدمي شوكة لهرسها داخل مصفاة لازالة العصير.ضعي الباذنجان داخل الخلاط واضيفي كلّ المقادير إليه.اسكبي المزيج في وعاء وضعيه مع غطاء داخل الثلاجة لمدة ساعة.