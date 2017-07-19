إليكم وصفة عصير الشمندر للتغلّب على الطقس الحار!

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يفقد جسم الإنسان في فصل الصيف كميات مضاعفة من الماء عليه تعويضها، لذا، عصير الشمندر هو الحل. يعتبر عصير الشمندر ثاني أهم مصدر لتزويد الجسم بالماء ويتمتع أيضاً بفوائد صحية متعددة، فإنه يخفّض ضغط الدم ويساعد الرياضيين على أداء تمارينهم الرياضية على أكمل وجه.إليكم وصفة بسيطة لكيفية تحضير عصير الشمندر في المنزل:المكونات:-الشمندر-التفاح-جزر-برتقال مقشّر-زنجبيل (قطعة صغيرة)-ثلج (بحسب الرغبة)طريقة العمل:1- قطعي الشمندر، التفاح، الجزر والبرتقال الى قطع صغيرة الحجم.2- قومي ببرش الزنجبيل جيداً ثم اضيفيه الى خليط الفاكهة المقطعة.3- وزعي المكونات في وعاء الخلاط الكهربائي، اضيفي الثلج ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم.4- ضعي العصير في مصفاة ثم اتركيه جانبا لحوالى 5 دقائق حتى تتخلصي من اللب.5- وزّعي العصير في أكواب ثم قدّميه مباشرة على سفرتك.