وصفة كاسترد بشوكولاتة السنكرز السريعة

نظراً لإرتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يفضّل معظم الناس تحضير حلويات باردة لأنها تُرطّب الجسم. كاسترد السنكرز هي وصفة جديدة وسريعة للتحضير وتتمتّع بمذاقٍ لذيذ.

إليكم طريقة تحضير هذه الحلوى:

المكونات:

كوب من الحليب السائل

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر

حبة كبيرة من شوكولاتة السنكرز

ملعقة كبيرة من الكاسترد

طريقة التحضير:

1- نضع الحليب في وعاء على النار حتى يغلي، ثم نُضيف السكر ونحرّك جيداً حتى يذوب تماماً.

2- نضيف أصبع السنكرز ونحرّك بهدوء حتى نتأكد من ذوبانها.

3- نذوّب مقدار الكاسترد في القليل من الماء البارد، ثم نضيفه على المزيج السابق مع التحريك المستمر دون توقف حتى لا يتكتّل المزيج.

4- نسكب المزيج السابق في كأس زجاجية، ثم ندخله إلى الثلاجة حتى يبرد تماماً، ونُزيّنه بقطعٍ من السنكرز أو برش الشوكولاتة.