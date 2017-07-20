كيف تحضرين شوربة الشمام والبطيخ الخاصة بفصل الصيف ؟

خلال فصل الصيف الحار، تبحث السيدات عن وصفات لذيذة ومنعشة وخصوصاً لدى استقبال الضيوف، ولذلك سنقدم لك وصفة شوربة الشمام التي يمكن تقديمها مع المقبلات قبل العشاء او مع الحلويات بعد تناول الطعام.

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المكونات

4 أكواب من الشمام المقطع

4 أكواب من البطيخ المقطع

عصير حبة واحدة من الحامض

ملعقتان صغيرتان من العسل ( 20 ثانية في المايكرويف)

ربع ملعقة من الملح

حبتان من الهالابينو او الفلفل الحار المقطع

نصف كوب من حبات التوت

طريقة التحضير

امزجي الشمام والبطيخ داخل الخلاط ليصبح الخليط كالصلصة ومن ثم أضيفي عصير الحامض والعسل والملح والهالابينو.

ضعي المزيج داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات ومن ثم زيني الطبق بالتوت قبل التقديم.