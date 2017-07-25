باافيديو- وصفة برغر السوشي الشهية!

الإعلان

لعشاق السوشي والبرغر بات بإمكانكم اليوم أن تتلذذوا بوصفة جديدة تجمع بين الطبقين المفضلين لديكم وهي وصفة برغر السوشي.طريقة تحضير هذا الطبق المميز سهلة جداً.- المكوّنات:لتحضير "كعكة الأرز":كوبان من حبوب الأرز الياباني المطبوخةملعقة صغيرة من خل الأرزملعقة صغيرة من بذور السمسمزيت نباتي، للقلي- لتحضير "فطيرة السوشي":نصف كيلوغرام من التن المفرومة ahi tuna) (ملعقة كبيرة من صلصة الصويا½ ملعقة كبيرة من زيت السمسمملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم½ حبة أفوكادو مقطعة الى مكعبات- لتحضير حرّ المايونيز الوسابي والزنجبيل:ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة½ ملعقة صغيرة من الوسابي1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعماً1/4 كوب مايونيز- لتحضر البرغر:قطعتان من الخس الأحمرحبة جزر مبروشةحبة خيار صغيرة مبروشة¼ حبة ملفوف أحمر المفرومملعقة صغيرة من توابل فوريكاكاليكم هذا الفيديو لمشاهدة طريقة تحضير الوصفة