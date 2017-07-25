باافيديو- وصفة برغر السوشي الشهية!

لعشاق السوشي والبرغر بات بإمكانكم اليوم أن تتلذذوا بوصفة جديدة تجمع بين الطبقين المفضلين لديكم وهي وصفة برغر السوشي.
طريقة تحضير هذا الطبق المميز سهلة جداً.
- المكوّنات:
لتحضير "كعكة الأرز":
كوبان من حبوب الأرز الياباني المطبوخة
ملعقة صغيرة من خل الأرز
ملعقة صغيرة من بذور السمسم
زيت نباتي، للقلي
- لتحضير "فطيرة السوشي":
نصف كيلوغرام من التن المفرومة ahi tuna) (
ملعقة كبيرة من صلصة الصويا
½ ملعقة كبيرة من زيت السمسم
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم
1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
½ حبة أفوكادو مقطعة الى مكعبات
- لتحضير حرّ المايونيز الوسابي والزنجبيل:
ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة
½ ملعقة صغيرة من الوسابي
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعماً
1/4 كوب مايونيز
- لتحضر البرغر:
قطعتان من الخس الأحمر
حبة جزر مبروشة
حبة خيار صغيرة مبروشة
¼ حبة ملفوف أحمر المفروم
ملعقة صغيرة من توابل فوريكاك
اليكم هذا الفيديو لمشاهدة طريقة تحضير الوصفة