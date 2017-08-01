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تعتبر الباستا أو المعكرونة واحدة من أكثر الأطباق المحبوبة حول العالم. ولذلك، سنقدّم لعشاق هذا الطبق، وصفة المعكرونة بالدجاج والفطر الشهية.المكوّنات:ملعقتا طعام زيت زيتونفص واحد من الثوم المهروسحبة واحدة من البصل المفروم بشكل ناعم250 غراماً من الفطر الأبيض المقطع إلى شرائح رقيقةكوب واحد من الكريمة المخصصة للطبخملعقتا طعام زعتر طازج مفروم بشكل ناعمملعقة طعام زبدة500 غرام معكرونة بينّه450 غراماً صدر دجاج مشوي مقطعجبنة بارميزان مبروشة للتقديمطريقة التحضير:قوموا بداية بطهي المعكرونة في طنجرة كبيرة تحتوي على ماء مملح حتى تنضج. بعدها سخّنوا زيت الزيتون في مقلاة كبيرة واسكبوا فوقه البصل والثوم وقلّبوا حتى يذبل البصل، ثمّ أضيفوا الفطر واطهوه حتى يصبح طرياً.بعد ذلك، إسكبوا الكريمة والزعتر فوق المكوّنات واتركوا المزيج كي يغلي على نار خفيفة. وعندما تصبح الصلصة سميكة قليلاً أضيفوا اليها الزبدة وحرّكوها.في النهاية أسكبوا المعكرونة في الطنجرة، أضيفوا اليها صلصة الكريمة والدجاج ونصف كمية الجبنة واخلطوها جيّداً.ولتقديم الطبق، أنثروا الجبنة المتبقية فوقه.