تعتبر الباستا أو المعكرونة واحدة من أكثر الأطباق المحبوبة حول العالم. ولذلك، سنقدّم لعشاق هذا الطبق، وصفة المعكرونة بالدجاج والفطر الشهية.
المكوّنات:
ملعقتا طعام زيت زيتون
فص واحد من الثوم المهروس
حبة واحدة من البصل المفروم بشكل ناعم
250 غراماً من الفطر الأبيض المقطع إلى شرائح رقيقة
كوب واحد من الكريمة المخصصة للطبخ
ملعقتا طعام زعتر طازج مفروم بشكل ناعم
ملعقة طعام زبدة
500 غرام معكرونة بينّه
450 غراماً صدر دجاج مشوي مقطع
جبنة بارميزان مبروشة للتقديم
طريقة التحضير:
قوموا بداية بطهي المعكرونة في طنجرة كبيرة تحتوي على ماء مملح حتى تنضج. بعدها سخّنوا زيت الزيتون في مقلاة كبيرة واسكبوا فوقه البصل والثوم وقلّبوا حتى يذبل البصل، ثمّ أضيفوا الفطر واطهوه حتى يصبح طرياً.
بعد ذلك، إسكبوا الكريمة والزعتر فوق المكوّنات واتركوا المزيج كي يغلي على نار خفيفة. وعندما تصبح الصلصة سميكة قليلاً أضيفوا اليها الزبدة وحرّكوها.
في النهاية أسكبوا المعكرونة في الطنجرة، أضيفوا اليها صلصة الكريمة والدجاج ونصف كمية الجبنة واخلطوها جيّداً.
ولتقديم الطبق، أنثروا الجبنة المتبقية فوقه.
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