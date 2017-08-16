قولي وداعًا للدموع عند تقطيع البصل!

كيف تتخلصين من هذه المشكلة؟

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LBCI News Lebanon

يُعتبر البصل من المكونات الأساسية لعدد كبير من الأطباق إذ يضيف نكهة لذيذة إلى الطعام. وبالرغم من طعمه اللذيذ، يتسبب البصل بذرف الدموع وحرق العينين فكيف تتخلصين من هذه المشكلة؟

وضع البصل داخل الثلاجة قبل تقطيعه من إحدى الطرق الفعالة لوقف الدموع. كل ما عليك فعله هو وضع البصل لمدة 15 دقيقة تقريبًا في الثلاجة قبل البدء في اعداد الطعام فإن البرودة تساعد على وقف غاز "أكسيد البروبانثيول" المسبب لسيل الدموع.

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بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بقطع أطراف البصل قبل البدء بتقطيعه لأن الغاز يتركز في الأطراف ويسبب في انهمار الدموع.

كذلك، بامكانك تقطيع البصل بالقرب من النافذة او من مروحة فيساعد الهواء على ابعاد الغاز عن وجهك ويخفف من سيل الدموع كما يمكن نقع البصل في الماء إلا أن تركه لمدة طويلة يؤدي إلى تغير طعمه.

قد يُشكِّل أيضاً نوع البصل المستخدم فرقاً مهماً، إذ تتركَّز الإنزيمات المُسبِّبة للغازات المسيلة للدموع أكثر في البصل الأبيض والأحمر مقارنة بالبصل الحلو والأخضر.