عالم الطبخ
21 آب 2017 - 10:15
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اتّبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة ومميزة

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اتّبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة ومميزة
تعتبر التبولة من مميزات المطبخ اللبناني ومن المعروف أنه من السهل تحضيرها. اتبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة وشهية.
- لا تستخدمي آلة تقطيع المأكولات الكهربائية واحرصي على فرم البقدونس باستخدام السكين.
- لا تضيفي الخيار إلى التبولة.
 
- استخدمي فقط عصير الليمون ولا تضعي أبدًا دبس الرمان او حامض الحصرم.
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- لا تنقعي البرغل قبل تحضير التبولة بل قومي فقط بغسله عدة مرات.
 
- أضيفي الملح قبل 5 دقائق فقط من تقديم التبولة لتفادي تكوّن المياه في الوعاء.
- اختاري البندورة القاسية وقطعي المكونات إلى قطع صغيرة جدًا.
 
 
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