اتّبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة ومميزة

نصائح لتحضير التبولة

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LBCI News Lebanon

تعتبر التبولة من مميزات المطبخ اللبناني ومن المعروف أنه من السهل تحضيرها. اتبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة وشهية.

- لا تستخدمي آلة تقطيع المأكولات الكهربائية واحرصي على فرم البقدونس باستخدام السكين.

- لا تضيفي الخيار إلى التبولة.

- استخدمي فقط عصير الليمون ولا تضعي أبدًا دبس الرمان او حامض الحصرم.

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- لا تنقعي البرغل قبل تحضير التبولة بل قومي فقط بغسله عدة مرات.

- أضيفي الملح قبل 5 دقائق فقط من تقديم التبولة لتفادي تكوّن المياه في الوعاء.

- اختاري البندورة القاسية وقطعي المكونات إلى قطع صغيرة جدًا.