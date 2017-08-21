اتّبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة ومميزة

تعتبر التبولة من مميزات المطبخ اللبناني ومن المعروف أنه من السهل تحضيرها. اتبعي هذه النصائح لتحضير تبولة لذيذة وشهية.
- لا تستخدمي آلة تقطيع المأكولات الكهربائية واحرصي على فرم البقدونس باستخدام السكين.
- لا تضيفي الخيار إلى التبولة.
- استخدمي فقط عصير الليمون ولا تضعي أبدًا دبس الرمان او حامض الحصرم.
- لا تنقعي البرغل قبل تحضير التبولة بل قومي فقط بغسله عدة مرات.
- أضيفي الملح قبل 5 دقائق فقط من تقديم التبولة لتفادي تكوّن المياه في الوعاء.
- اختاري البندورة القاسية وقطعي المكونات إلى قطع صغيرة جدًا.