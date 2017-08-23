ما هي المدة المسموح بها لحفظ الجبنة داخل الثلاجة؟

كشف الخبراء عن الجواب

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LBCI News Lebanon

تختلف الآراء حول المدة التي يجب أن تُحفظ فيها الجبنة داخل الثلاجة كي تبقى صالحة للأكل، إلا أن مجلة "Tasting Table " قد وضعت حدًا لهذا الجدال وكشفت عن الجواب الصحيح.

وبحسب الخبراء، تبقى الجبنة القاسية مثل الشيدار والبارمزان صالحة للأكل لمدة تتراوح بين شهرين و 4 أشهر فيما يمكن حفظها في الفريزر لمدة تصل إلى 8 أشهر. وتبقى الجبنة القاسية صالحة للأكل لمدة 6 أسابيع بعد فتحها.

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أما بالنسبة للجبنة الطرية واللينة مثل الفيتا والبري، تبقى صالحة للأكل بعد فتحها لفترة أسبوعين أو ثلاثة، فيما يمكن حفظها لمدة شهرين في الثلاجة إذا لم يتم فتحها.

وإذا تكوّن العفن على الجبنة، فبالإمكان إزالته عن قوالب الجبنة القاسية وتناولها إذ لا يشكل ذلك خطرًا على الصحة بحسب الخبراء.

وأضاف الخبراء أنه من السهل جدًا كشف إذا كانت الجبنة فاسدة او صالحة للأكل من خلال رائحتها.