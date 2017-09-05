وصفة البوظة بنكهة الحليب اللذيذة... تعلمي كيفية تحضيرها في المنزل!

البوظة بنكهة الحليب

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LBCI News Lebanon

المكونات (مقدار ربع غالون)

4 أكواب من الحليب

¾ كوب من السكر

نصف ملعقة من السكر

بودرة ساليب (نوع من الطحين )

بودرة علكة المستكة

3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر

فستق مهروس



طريقة التحضير

أضيفي بودرة الساليب إلى نصف كوب من الحليب وحركي حتى الحصول على مزيج لزج.

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ضعي ما تبقى من السكر على النار ليغلي بالإضافة إلى السكر.

اسكبي المزيج في مقلاة على نار خفيفة ثم أضيفي ماء الزهر وبودرة المستكة ونصف ملعقة السكر وحركي كل 15 دقيقة تقريبًا حتى يشتد المزيج.

اتركي المزيج ليبرد حوالى 30 دقيقة ثم ضعيه في الماكينة الخاصة لصنع البوظة.

ضعي البوظة في الثلاجة في وعاء مقطوع عنه الهواء لليلة كاملة.

اخرجي البوظة من الثلاجة قبل 15 دقيقة من تقديمها.