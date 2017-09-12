وصفة الأرز بالحليب الشهية... مع الشوكولاتة والقرفة!

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سنقدم لكم وصفة الأرز بالحليب مع الشوكولاتة والقرفة التي تعتبر واحدة من أطباق الحلوة الشهية والمميزة في المناسبات.المكونات:- ليتر ونصف حليب طازج (6 أكواب)- نصف كوب أرز- 6 إلى 8 ملاعق كبيرة سكر- ملعقة صغيرة فانيليا- 5 قطرات من ماء ورد- كريمة شوكولاتة- صلصة الشوكولاتة للتزيين- 6 ملاعق جوز هند مبشور- أصابع قرفة- 3 ملاعق قرفة مطحونةطريقة تحضير الوصفة:إغسلوا الأرز وصفوه جيّداً ثم ضعوه مع الحليب والسكر في وعاء على نار هادئة وحركوه كلّ 5 دقائق حتى لا يلتصق الأرز. استمروا بهذه الخطوة نحو 20 دقيقة حتى ينضج الأرز.بعدها أضيفوا اليه الفانيليا وماء الورد ودعوه يبرد قليلاً.وزعوا الأرز بالحليب في الكاسات للمنتصف ثم أضيفوا ملعقتين من كريمة الشوكولاتة ثم ضعوا الأرز بحليب حتى تمتلئ.زينوا الوجه بملعقة من صلصة الشوكولاتة ورشة قرفة مطحونة وأعواد القرفة واحفظوا الكاسات بالبراد وقدموها باردة.