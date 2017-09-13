أسرار الطبخ من أشهر الطهاة حول العالم

اسرار ستجعل اطباقك الذ

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LBCI News Lebanon

لا تجد جميع السيّدات أسرار الطبخ الكتب والتي بإمكانها أنّ تُضفي مذاقًا وطعمًا مميزين على الطبق.



وسنطلعك في ما يلي على بعض من هذه الأسرار والحيل التي كشف عنها عدد من طباخي أشهر المطاعم حول العالم .



الإعلان - للحصول على دجاج مقلي مقرمش ولذيذ، انقعي الدجاج في الماء البارد والملح قبل طهيه. هذه الطريقة تبقي الدجاج طريًا أيضًا. - للحصول على دجاج مقلي مقرمش ولذيذ، انقعي الدجاج في الماء البارد والملح قبل طهيه. هذه الطريقة تبقي الدجاج طريًا أيضًا.



افعلي الأمر عينه عندما تودين تحضير البطاطا المقلية.



- حضري البيض المخفوق باستخدام غلاية مزدوجة لأن بذلك يبقى البيض لينا ولا يجف.



- أضيفي بعض قطرات زيت الزيتون عند الانتهاء من تحضير الأطباق على اختلاف نوعها مثل اللحوم والبيتزا والباستا وغيرها.



- استخدمي مقلاة من الحديد لطهي اللحوم والخضار للحصول على طعم لذيذ.



- ادهني السمك بالمايونيز قبل القيام بشويها حتى لا تلتصق بالصينية او بالفرن.



- يجب رفع دراجة حرارة الفرن كل ما كانت القطعة التي تنوي خبزها او شويها صغيرة.



- ضعي الباستا في المرحلة الأخيرة من طهيها في الصلصة المخصصة لها وذلك لكي تمتص النسبة الأقصى من النكهة.



- اشتري الفاكهة في موسمها وقومي بوضعها في الثلاجة لاستخدامها خلال اشهر السنة المتبقية.