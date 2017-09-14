إليكم طريقة سهلة لتحضير الشعيرية بالقشطة

يظنّ البعض أن الحلويات العربية هي صعبة التحضير، لإعتقادهم بأنها تحتوي على الكثير من المقادير التي تتطلّب الكثير من الوقت للتحضير.
انما هذه المعلومة الشائعة ليس صحيحة فهناك الكثير من وصفات الحلويات العربية التي تعد سريعة التحضير ومن ضمنها الشعيرية بالقشطة.
إليكم طريقة إعداد كاسات الشعيرية بالقشطة اللّذيذة:
المقادير:
1- شعيرية: باكيت
2- زبده: بحسب الرغبة
3- قشطة بيضا: ½ كيلو طازج
4- كريم كراميل: باكيت
5- عسل: بحسب الرغبة
6- ماء: كوب ونص من الماء الساخن
7- حليب جاف : 6ملاعق
8- فستق حلبي مطحون للزينة
طريقة التحضير:
1- ضعوا الزبدة في قدر، ثم أضيفوا الشعيرية واقلبوها جيداً حتى الإحمرار، ثم دعوها لتبرد.
2 - قوموا بخلط الكريم كراميل مع الحليب مع كوب ونصف من الماء وحرّكوا على النار حتى يغلي.
3- ضعوا الخليط فوق الشعيرية، ثم انقلوها الى قدر زجاجٍ مقاوم للحرارة وأضيفوا فوقها القشطة البيضاء.
4- زيّنوا وجه القدر برش عسل الكراميل فوقه والفستق الحلبي
وصحتين