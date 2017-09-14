إليكم طريقة سهلة لتحضير الشعيرية بالقشطة

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يظنّ البعض أن الحلويات العربية هي صعبة التحضير، لإعتقادهم بأنها تحتوي على الكثير من المقادير التي تتطلّب الكثير من الوقت للتحضير.انما هذه المعلومة الشائعة ليس صحيحة فهناك الكثير من وصفات الحلويات العربية التي تعد سريعة التحضير ومن ضمنها الشعيرية بالقشطة.إليكم طريقة إعداد كاسات الشعيرية بالقشطة اللّذيذة:المقادير:1- شعيرية: باكيت2- زبده: بحسب الرغبة3- قشطة بيضا: ½ كيلو طازج4- كريم كراميل: باكيت5- عسل: بحسب الرغبة6- ماء: كوب ونص من الماء الساخن7- حليب جاف : 6ملاعق8- فستق حلبي مطحون للزينةطريقة التحضير:1- ضعوا الزبدة في قدر، ثم أضيفوا الشعيرية واقلبوها جيداً حتى الإحمرار، ثم دعوها لتبرد.2 - قوموا بخلط الكريم كراميل مع الحليب مع كوب ونصف من الماء وحرّكوا على النار حتى يغلي.3- ضعوا الخليط فوق الشعيرية، ثم انقلوها الى قدر زجاجٍ مقاوم للحرارة وأضيفوا فوقها القشطة البيضاء.4- زيّنوا وجه القدر برش عسل الكراميل فوقه والفستق الحلبيوصحتين