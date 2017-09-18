حيلتان للتخلص من رائحة السمك في المنزل!

الإعلان

تعاني النساء في كثير من الأحيان من مشكلة رائحة الطعام المزعجة في المنزل بعد تحضير الوجبات.ومن بين أكثر الروائح ازعاجاً رائحة السمك التي تبقى لفترة طويلة.ومن هذا المنطلق سنقدّم لك سيدتي حيلتين سهلتين جداً للتخلّص من رائحة السمك الكريهة.- الحيلة الأولى هي الخل: قومي بوضع الخل في وعاء صغير على النار واتركيه حتى يغلي. إن الخل قادر على تغيير رائحة الجو وتعطيرها.- الحيلة الثانية هي القرفة والتوابل: قومي بوضع الماء مع القليل من القرفة والتوابل الأخرى على النار واتركيها حتى الغليان. هذه الخطوة ستخلّصك حتماً من رائحة الطعام وخصوصاً رائحة السمك.