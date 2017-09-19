وصفة سهلة... لتحضير المهلبية الشهية!

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تتساءل النساء عادة عن وصفات سهلة لأطباق من الحلويات الشهية والتي لا تتطلب وقتاً ومجهوداً كبيرين.ومن هذا المنطلق، قررنا أن نقدم لك سيدتي، وصفة منزلية سهلة جداً لتحضير المهلبية خلال وقت قصير.المكوّنات:- 4 أكواب حليب سائل- 6 ملاعق كبيرة من النشا- كوب سكر- ملعقة من ماء الزهرللتزيين: انت بحاجة الى الفستق أو القرفة أو جوز الهندطريقة تحضير الوصفة:ضعي الحليب والماء والسكر والنشا وماء الزهر في طنجرة وحركيهم جيداً ثمّ ضعيهم على نار متوسطة حتى درجة الغليان. بعدها أسكبي المزيج في الكاسات واتركيه كي تبرد، ثمّ زيني الكاسات وضعيها في الثلاجة.