وصفة سهلة لتحضير دجاج بوفالو مع تغمسية الجبنة الزرقاء

على الطريقة الأميركية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جبنة زرقاء, تغميسة, صلصة,دجاج بافولو,على الطريقة الأميركية

LBCI News Lebanon

الدجاج مع صلصة البوفالو من أشهر وألذّ المأكولات في المطبخ الأميركي التي لاقت انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وتحضر غالباً إلى جانب تغميسة الجبنة الزرقاء لما تضفيه الأخيرة من نكهة شهية وفريدة.





المكونات:



- ملعقة كبيرة من زبدة

الإعلان - صلصة حرّة: 5 ملاعق كبيرة

- خل أبيض: ملعقة كبيرة

- أجنحة الدجاج: 16 قطعة

- الطحين: كوب للتغليف

- زبدة: ملعقة كبيرة

- كريمة حامضة: ملعقتين كبيرتين

- جبنة زرقاء: 85 غ

- بهارات: حسب الرغبة

- ثوم: حصّ مسحوق

- بابريكا: ¼ ملعقة صغيرة



طريقة تحضير تغميسة الجبنة: أضيفوا الكريمة الحامضة في وعاء صغير مع الجبنة الزرقاء.



طريقة تحضير صلصة البوفالو: قوموا بتذويب الزبدة، ثم أضيفوها مع الصلصة الحارة والخل في قدر متوسط، ثم تُسكب في وعاء كبير لتمزج مع الثوم وجميع المكونات مع بعض الجبن الأزرق (حسب الرغبة) واتركوها لتبرد.





طريقة تحضير الدجاج: غلّفوا جوانح الدجاج جيّداً في الطحين ثم اخلطوها في وعاء صلصة البوفالو، ثم قوموا بقلي الجوانح في زيت دوار الشمس. لا تفوتوا أسهل طريقة تحضير دجاج بوفالو مع تغميسة الجبنة، إليكم الوصفة:المكونات:- ملعقة كبيرة من زبدة- صلصة حرّة: 5 ملاعق كبيرة- خل أبيض: ملعقة كبيرة- أجنحة الدجاج: 16 قطعة- الطحين: كوب للتغليف- زبدة: ملعقة كبيرة- كريمة حامضة: ملعقتين كبيرتين- جبنة زرقاء: 85 غ- بهارات: حسب الرغبة- ثوم: حصّ مسحوق- بابريكا: ¼ ملعقة صغيرةطريقة تحضير تغميسة الجبنة: أضيفوا الكريمة الحامضة في وعاء صغير مع الجبنة الزرقاء.طريقة تحضير صلصة البوفالو: قوموا بتذويب الزبدة، ثم أضيفوها مع الصلصة الحارة والخل في قدر متوسط، ثم تُسكب في وعاء كبير لتمزج مع الثوم وجميع المكونات مع بعض الجبن الأزرق (حسب الرغبة) واتركوها لتبرد.طريقة تحضير الدجاج: غلّفوا جوانح الدجاج جيّداً في الطحين ثم اخلطوها في وعاء صلصة البوفالو، ثم قوموا بقلي الجوانح في زيت دوار الشمس.



قد يستغرق القلي حوالي 10 أو 15 دقيقة حسب حجم الجوانح. قدموا الدجاج إلى جانب صلصة الجبن الساخنة.