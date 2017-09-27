إليكم وصفة المشبك الشهية!

الإعلان

سنقدم لكم في ما يلي وصفة سهلة جداً لتحضير واحدة من أشهى وأطيب الحلويات العربية وهي المشبك.المكوّنات:- كوب طحين- كوب نشا- ملعقة كبيرة من الخميرةكوبان من الماءملوّن غذائي احمركوب ونصف الكوب من زيت القليالقطر:كوبان سكركوب ماءملعقة صغيرة عصير من الحامضطريقة التحضير:لتحضير القطر، ضعوا السكر والماء في وعاء على النار، عندما يبدأ المزيج بالغليان أضيفوا اليه عصير الحامض واتركوه على النار ليشتد.أما لتحضير المشبّك المقرمش، فعليكم بداية أن تمزجوا الطحين مع الخميرة والنشا. بعدها أضيفوا اليها الماء حسب الحاجة للحصول على عجينة طرية. بعدها ضعوا العجينة في كيس خاص بالحلويات برأس رفيع.ثمّ سخنوا الزيت في مقلاة عميقة، بعدها اعصروا كيس الحلويات فوق الزيت لتخرج منه العجينة على شكل سلسلة دائرية. عندما تنتفخ قطعة المشبك وتصبح جامدة، ترفع من الزيت. إغمسوا نصفها في الملون المذوب بالماء ووضعوها فوراً في القطر. يمكنكم تناولها ساخنة أو باردة.