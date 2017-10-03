تعلّمي طريقة تحضير "كبيس اللوبيا"

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مع اقتراب موسم الشتاء تبدأ النساء بتحضير "المونة الشتوية".ومن هذا المنطلق، سنقدم لك سيدتي وصفة سهلة جداً حول كيفية تحضير "كبيس اللوبيا" في المنزل.المكونات:3 كيلو لوبيا خضراءكيلو فلفل ملون حرّ أو متوسط الحرارةنصف كيلو جوز4 أو 5 حصوص ثومملعقة كبيرة من الملحزيت نباتيطريقة التحضير:في البداية عليك سيدتي تحضير الحشوة. قومي بطحن الفلفل الملون وضعيه في المصفاة واكبسيه جيداً لتتخلصي من كل السوائل، ثم اطحني الجوز والثوم واخلطيهما مع الفلفل وأضيفي ملعقة كبيرة من الملح (زيدي الكمية حسب الطعم) وحركي الخليط جيداً.بعد ذلك، قطعي اللوبيا وأزيلي منها الخيط واخلطيها جيداً مع الحشوة، ثمّ ضعيها في المرطبان مع إضافة الزيت النباتي حتى الأعلى، وذلك حتى يغمر كل الحبات جيداً. أغلقي المرطبان بإحكام.