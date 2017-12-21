وصفات يمكن تحضيرها من بقايا طعام عيد الميلاد

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يعدّ طعام عيد الميلاد، من أكثر الوجبات التي يحضّر فيها الأكل على مدار العام، وطبعاً في كل مرة يبقى الكثير من الأكل نظراً لكثرة الأصناف الموجودة.لذا كي لا يهدر الطعام، اليكم بعض الوصفات التي يمكنكم تحضيرها من بقايا وجبة عيد الميلاد:- بقايا الديك الرومي (الحبش):استخدموا بقايا الدواجن المحضّرة مثل الديك الرومي، الأوز، الدجاج أو البط... لتحضير السندويشات مع البطاطا كما تحضير بعض أنواع السلطات.- بقايا اللحوم المشوية:اجمعوا بقايا اللحم المشوي مع بعض الخضروات المسلوقة في وعاء مع شرائح البطاطا المطبوخة وسيكون لديكم وجبة ساخنة جديدة جاهزة للتقديم.-اللحم المفروم:استخدموا اللحم المفروم لتحضير حشوة فطيرة أو صلصات للمعكرونة.- الخضروات المتبقية:اصنعوا من الخضار المتبقي حساء، قطّعوها إلى مكعبات وأضيفوا بعض الأعشاب والبهارات، يمكنكم أيضاً زيادة بقايا اللحوم أو الدواجن.