هل جرّبتم تحضير مربى الجزر من قبل؟ إليكم الطريقة!

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تختلف أصناف المربى باختلاف المكوّن الأساسي فيها، إذ هناك أصناف عديدة ومتنوعة.هل جرّبتم يوماً تحضير مربى الجزر؟إليكم الطريقة:المكوّنات:- 400 غرام من الجزر المقشور والمبروش- 300 غرام من السكر- 200 مللتر من الماء- عصير حبة من الحامض- برش حبة برتقال- حبوب من القرنفل- أعواد قرفة- ملعقة من اليانسونطريقة تحضير الوصفة:في وعاء على نار هادئة، ضعوا السكر مع الماء وقلبّوا المزيج بشكل مستمر حتى يذوب السكرتماماً. أضيفوا الجزر وبرش البرتقال وعصير حبة الحامض والمنكهات.بعد ذلك، غطوا الوعاء واتركوه على نار هادئة مدة 20 دقيقة، أي الى أن يتكاثف الشرب وينضج الجزر. اتركوا المزيج كي يبرد، ثمّ قوموا بتوضيب المربى.