لفائف الباذنجان بالمعكرونة... وصفة سهلة وشهيّة

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نقدّم إليكم اليوم وصفة الباذنجان بالمعكرونة السهلة والشهية.معكرونة مسلوقة (400 غرام)3 ثمرات باذنجان مقطعة شرائح بالطول½ 1 كوب (300 غرام) جبن موتزاريلا أو شيدر مبشور2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت نباتي4 ثمرات طماطم مقشرة ومقطعةبصلة مفرومة ناعمًا2 فص ثوم مفرومان ناعمًا2 ملعقة كبيرة (20 غراماً) من صلصة طماطمملح وفلفل أسودبقدونس مفروم للتزيينقوموا بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.سخنوا ملعقة من الزيت على نار هادئة، ثم قلّبوا شرائح الباذنجان على الجانبين وارفعوها عن النار.سخنوا ملعقة الزيت الأخرى في قدر آخرـ ثم أضيفوا البصل وقلبوا حتى يكتسب لونًا ذهبيًّا.أضيفوا الثوم و قلبوا، ثم أضيفوا الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود، وقلبوا مرة أخرى، واتركوا المكونات على النار حتى تتسبك الصلصة.اخلطوا نصف مزيج الصلصة مع المعكرونة المسلوقة في وعاء مناسب، وقوموا بحشو شرائح الباذنجان بالمكرونة ولفّها، وثبتوها بأعواد أسنان.ادهنوا صينية فرن بجزء من مزيج الصلصة، ثم ضعوا لفائف الباذنجان بالمعكرونة وأضيفوا مزيج الصلصة المتبقّي.وزعوا جبن الموتزاريلا أو الشيدر على الوجه، وأدخلوا الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة ثم أخرجوها.ضعوا لفائف الباذنجان بالمعكرونة في طبق التقديم، وزينوها بالبقدونس.