شوربة الشوفان بالحليب...وصفة مغذّية وسهلة

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نقدّم إليكم اليوم وصفة شوربة الشوفان بالحليب السهلة والسريعة والمغذية لتزيّنوا بها مائدة رمضان.المكوّنات:- 4 ملاعق (40 غراماً) من الشوفان- كوب (250 مل) من الحليب- 2 كوب (500 مل) من الماء- ½ صدر دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم- كوب (200 غرام) من الفطر الطازج المقطع لمكعبات صغيرة الحجم- مكعب من مرقة الدجاج (يمكن الاستغناء عنه)- رشة من الفلفل الأسود- ملح حسب الرغبة- 2 ملعقة كبيرة (25 مل) من زيت الزيتونطريقة التّحضير:ضعوا زيت الزيتون في مقلاة على النار، ثم ضعوا الدجاج وقلبوا باستمرار حتى يجف الماء من الدجاج.أضيفوا رشة الفلفل الأسود وقلّبوا المكونات.ضعوا الفطر وقلبوا المكونات مرة أخرى لمدة 5 دقائق.وبعد إضافة كوبين من الماء، حرّكوا المزيج، واتركوه على النار لمدة 20 دقيقة.ثمّ أضيفوا الشوفان واتركوا المكوّنات لمدّة 5 دقائق أخرى على النار.أضيفوا بعدها الحليب وقلبوا المكونات جيدًا (يمكنكم إضافة الملح حسب الرّغبة).أبعدوا المزيج عن النار واتركوه دقائق ليهدأ ثمّ قوموا بخفقه يدويّاً حتّى تحصلون على شوربة ناعمة.أضيفوا القليل من قطرات الليمون على المزيج ثم قدّموه في أطباق.بالهناء والشفاء!