بطريقة سهلة وبسيطة... هكذا تحضّرون بسكويت البوظة في المنزل!

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سنقدّم إليكم اليوم وصفة مميّزة لتحضير بسكويت البوظة المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.½ كوب سكر⅓ كوب دقيق¼ كوب زبدة طرية2 بيضة كبيرة3 ملاعق كبيرة حليب3 ملاعق كبيرة زيت½ ملعقة صغيرة فانيليارشة ملحفي وعاء كبير، ضعوا البيض والسكر واخفقوا بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط هشًا وخفيفًا.أضيفوا الزبدة والحليب والفانيليا قبل أن تضيفوا الدقيق تدريجيًا والملح والزيت. ثم اخفقوا المزيج حتى تتجانس المكونات تمامًا.على نار متوسطة، ضعوا مقلاة ثم ادهنوها بالزيت. صبوا ¼ كوب من الخليط لتحصلوا على شكل دائرة. عندما ينضج الجزء السفلي ويُصبح لونه ذهبيًا، اقلبوه على الجهة الأخرى. لفوا البسكويت حتّى يكتسب الشكل المخروطي، واتركوه ليبرد، لتحصلوا على بسكويت البوظة المقرمش.