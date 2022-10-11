على طريقة المطاعم... حضروا البطاطا المقلية بالجبنة في المنزل!

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البطاطا المقلية بالجبنة هي من أشهى الأكلات التي يتناولها كثير من الناس في المطاعم.تحضير هذه الوصفة في المنزل وعلى طريقة المطاعم هو أمر سهل للغاية. إليكم الوصفة:المكوّنات:- حبتان من البطاطا (قطعوهما الى شرائح طويلة ورفيعة)- 4 أكوب من الزيت النباتي (للقلي)- ملح- ربع كوب من جبنة الشيدر- ربع كوب من جبنة الموزاريلا- ثوم معمّر للزينةطريقة تحضير الوصفة:حمّوا الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسّطة. بعدها نكّهوا البطاطا بالملح وقوموا بقليها.ارفعوا المقلاة عن النار وضعوا البطاطا على محارم ورقية لتمتص الزيت ثمّ ضعوها في طبق مقاوم للحرارة.رشّوا الجبنة المبشورة على وجه البطاطا ثمّ ضعوا الطبق تحت الشواية في فرن محمّى حتى تذوب الجبنة.وفي الأخير، زيّنوا الطبق بالثوم المعمر المفروم.