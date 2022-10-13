باستخدام بيضة واحدة... إليكم وصفة كيك ولا أشهى!

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باستخدام بيضة واحدة، سنقدّم لكم وصفة كيك ولا أشهى.المكوّنات:- كوبان من الطحين- كوب من الحليب- كوب من السكر- ¾ كوب من الزيت- 1/3كوب من الزبدة- بيضة- 3 ملاعق صغيرة من الكاكاو- ملعقة صغيرة من الفانيليا- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- رشة ملحللتزيين أنتم بحاجة الى كوب من صلصة الشوكولاتهطريقة تحضير الوصفة:انخلوا الطحين وأضيفوا إليه الملح والفانيليا وبودرة الخبز والكاكاو، واخلطوا المكونات الجافة جيداً.وفي وعاء آخر، ضعوا الحليب وأضيفوا البيضة والسكر واخلطوا المكوّنات بالخلاط الكهربائي الى أن يذوب السكر تماماً.بعدها، أضيفوا الزيت والزبدة واستمروا بالخلط. ثمّ أضيفوا المكونات الجافة الى الخليط السائل مع الاستمرار بالخفق لمدة 3 دقائق.ادهنوا قالب الكيك بالقليل من الزيت مع القليل من الطحين واسكبوا الخليط.وفي الأخير، أدخلوا قالب الكيك الفرن المحمى مسبقاً واتركوه على حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة الى أن ينضج تماماً. أخرجوا الكيك واتركوه كي يبرد واسكبوا صلصة الشوكولاته عليه.