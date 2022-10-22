أصابع الكعك بالزعتر... وصفة لذيذة قدّموها مع الشاي أو القهوة!

الإعلان

إن كنتم تبحثون عن وصفة لذيذة لتقديمها مع الشاي والقهوة، إليكم طريقة تحضير أصابع الكعك بالزعتر.- 3 أكواب من الطحين- ½ كوب من الزيت- 3 ملاعق كبيرة من النشا- ملعقة كبيرة من الخميرة- ملعقة صغيرة من الملح- ½ ملعقة كبيرة من بودرة الخبز- ¾ كوب من الماء الفاتر- زعتر بلدي- بيضة- ¼ كوب من الحليب- القليل من الماءاخلطوا الطحين مع الملح، بودرة الخبز، الخميرة والنشا، ثم أضيفوا الزيت واعجنوا المكوّنات جيداً.أضيفوا ملعقة من الزعتر ثم ابدأوا بإضافة الماء بالتدريج لتحصلوا على عجينة لينة ومتماسكة. ثمّ اتركوا العجينة لترتاح وتختمر.بعد ذلك، مدوا العجينة على سطح نظيف وادهنوها بخليط الدهن المخفوق، ورشوا عليها زعتر.قطعوا العجينة الى أصابع طويلة ولفوها على شكل حبل.ضعوا أصابع العجين بالزعتر في صينية وانتظروا لتختمر نحو 5 دقائق، ثم ادهنوها بخليط الدهن من جديد وأدخلوها الفرن على نار قوية حتى تحمر.