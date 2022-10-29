وصفة كرات الكفتة بالصلصة البيضاء مميزة ولذيذة... جرّبوها الآن!

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كرات الكفتة بالصلصة البيضاء هي من الوصفات اللذيذة والمميزة، جرّبوها الآن وستعشقونها.- نصف كيلوغرام من اللحم المفروم- 3 شرائح من التوست غير الطازجة- ربع كوب من الماء- حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة- حزمة بقدونس مفرومة- ملعقة صغيرة من 7 بهارات- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- ملعقة صغيرة من الملح- ربع كوب من الزيت- 3 أكواب من المرق- كوب من الكريمة- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعماً- ملعقتان كبيرتان من الزبدة- ملعقتان كبيرتان من الطحين- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- ملعقة صغيرة من الملحقطعوا التوست الى مربعات وضعوا القطع في وعاء فيه ماء لمدة 30 دقيقة، ثمّ ارفعوا القطع من الماء وجففوها من خلال الضغط عليها باليد.قطعوا البصل الى مكعبات صغيرة وضعوها في الخلاط مع التوست، الملح، الفلفل الأسود والبهارات، وشغلوا الخلاط حتى يتم فرم المكوّنات جيداً.أضيفوا اللحم المفروم والبقدونس الى خليط البصل، وشغّلوا الخلاط مرة جديدة حتى تتجانس المكونات.انقلوا خليط اللحم المفروم الى وعاء، ثمّ قوموا بتشكيل كرات صغيرة. ضعوا الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعوا كرات اللحم في المقلاة مع تقليبها حتى تنضج.في هذه الأثناء، ابدأوا بتحضير الصلصة البيضاء، عبر وضع الزبدة في وعاء وتركها على النار حتى تسيح.أضيفوا الطحين للزبدة مع التقليب حتى يصبح الطحين أصفر اللون. اسكبوا المرق تدريجياً فوق الخليط، مع التقليب حتى تحصلوا على القوام المناسب.أضيفوا الكريمة لخليط الصلصة البيضاء، وتبّلوا بالملح والفلفل الأسود وقلّبوا المكوّنات لمدة دقيقة.ضعوا كرات الكفتة في صينية، ثم اسكبوا عليها الصلصة البيضاء بالتساوي، وأدخلوها الفرن لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الخليط.وفي الأخير، قدّموا كرات الكفتة بالصلصة البيضاء مع الأرز الأبيض.