الكريب بالدجاج والبيشاميل... وصفة مميزة لتزيين المائدة!

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يستهوي عدد كبير من الناس تحضير الوصفات المميزة لتزيين المائدة بها.لذلك، سنقدّم لكم وصفة كريب مالحة لذيذة جداً، وهي الكريب بالدجاج والبيشاميل.مقادير الكريب:- 3 بيضات- 3 أكواب من الحليب السائل- كوبان ونصف الكوب من الطحين- رشة ملح- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الخبزمقادير الحشوة:- بصلة- 500 غرام من الدجاج المقروم- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي- كوب من الفطر- ملعقتان كبيرة من جبنة الشيدر المبروشة- رشة (ملح – بهارات – فلفل – أوريغانو – جوزة الطيب )- هيلمقادير البشاميل:- كوب من كريمة الطبخ- مكعب مرقة دجاج- 4 أكواب من الحليب السائل- 4 ملاعق كبيرة من الطحين- ملعقة كبيرة من الزبد- بهات أوريغانو – فلفل – جوزة الطيبلتزيين الوجه أنتم بحاجة الى مزيج من جبنة الشيدر والموزاريلا المبروشين.طريقة تحضير الوصفة:اخفقوا مكوّنات الكريب في الخلاط الكهربائي حتى تحصلوا على قوام عجينة مناسب.ضعوا القليل من الزيت في مقلاة على النار، واسكبوا القليل من الخليط ووزّعوه داخل المقلاة وانتظروا نصف دقيقة ثم اقلبوه على الناحية الأخرى لمدة 15 ثانية، بعدها ارفعوا الكريب من المقلاة. كرروا هذه الخطوة على كمية الخليط كاملة.في هذا الوقت حضّروا الحشوة، عبر وضع القليل من الزيت في مقلاة غبر لاصقة على النار ثمّ إضافة البصلة المفرومة وقليها. بعدها، أضيفوا الفطر وقلّبوا المكوّنات لدقيقتين، ثمّ أضيفوا الدجاج وقلّبوا جيداً.أضيفوا البهارات والملح والهيل واخلطوا مرة جديدة. بعدها ارفعوا المكوّنات عن النار، أضيفوا الأوريغانو والجبنة وقلّبوا الحشوة جيداً.احشوا الكريب بحشوة الدجاج ثم اغلقوا كل حبة على شكل نصف دائرة ورصوها في صينية واسكبوا البشاميل على الوجه بعد تحضيرها على النار.رشوا الجبنة على الوجه، وأدخلوا الصينية الفرن للتحمير لمدة 5 دقائق.