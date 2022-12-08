باستا الشوكولاتة... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟

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لعشاق الباستا والشوكولاتة، هل جرّبتم من قبل تحضير باستا الشوكولاتة؟إليكم طريقة تحضير الوصفة اللذيذة:للباستا:- كوبان من الطحين لجميع الأغراض، مع كمية إضافية عند الحاجة- نصف كوب من مسحوق الكاكاو- ربع كوب من السكر البودرة- رشة ملح- 3 ملاعق كبيرة من صلصة الشوكولاتة-3 بيضات- ملعقة صغيرة من الفانيلا- كوب من الكريمة الثقيلة- كوب ونصف الكوب من الشوكولاتة المعدة للدهن- 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاوللتقديم أنتم بحاجة الى رازبيري، كريمة مخفوقة وبرش برتقال.في وعاء الخفاق الكهربائي، ضعوا الطحين مع السكر البودرة، مسحوق الكاكاو والملح، واخفقوا المزيج على سرعة منخفضة.وأثناء الخفق، أضيفوا صلصة الشوكولاتة، البيض والفانيلا، وارفعوا السرعة لتصبح متوسطة حتى تمتزج المكونات جيداً.انقلوا العجين إلى سطح عمل نظيف، وباستخدام اليدين شكلوها على هيئة الكرة، بعد ذلك على هيئة قرص. لفوا قرص العجين بغلاف بلاستيكي وأدخلوه البراد لمدة 20 - 25 دقيقة. رشوا سطح العمل بالقليل من مسحوق الكاكاو وضعوا ربع كمية العجين.افردوا العجين قليلاً باستخدام اليدين، ومرروا العجين في صانع المعكرونة واضبطوه على شكل الشرائح العريضة.اثنوا العجين إلى أثلاث، اضبطوا ماكينة صنع المعكرونة على الوضع رقم 2 ومرروا العجين بها مرة أخرى. بعدها اثنوا العجين إلى أثلاث مرة أخرى، ثم أعيدوا ضبط الماكينة على الوضع رقم 3 ومرروا العجين بها مرة أخرى.اثنوا العجين إلى أثلاث مرة أخرى، ثم استخدموا سكيناً لتقطيع الشرائح إلى شرائح طولية وافصلوها برفق. استخدموا المزيد من مسحوق الكاكاو إن احتاج الأمر لمنع الشرائح من الالتصاق.ضعوا المعكرونة في قدر كبير من الماء المغلي، واطهوها لمدة 45 ثانية، حتى تطفو المعكرونة على السطح، وأخرجوها من الماء واتركوها جانباً.بعدها، حضّروا الصلصة في وعاء زجاجي متوسط. ضعوا الشوكولاتة، الكريمة الثقيلة ومسحوق الكاكاو، وضعوا الوعاء فوق قدر من الماء المغلي. بعدها، اخفقوا مزيج الصلصة حتى يثخن قوامه.وفي الأخير، اخلطوا المعكرونة مع صلصة الشوكولاتة، وقدموا الطبق مع الكريمة المخفوقة، التوت وبرش البرتقال.