سويس رول الشوكولاته... وصفة لذيذة حضّروها في عيد الميلاد!

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مع اقتراب عيد الميلاد، يبدأ الناس بتحضير أشهى الأطعمة والحلويات لتناولها مع العائلة في هذا العيد المميز. لذلك، سنقدّم لكم وصفة لذيذة لتحضيرها في هذه المناسبة وهي سويس رول الشوكولاته.- 3 بيضات- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا- نصف كوب من السكر البودرة- 4 ملاعق كبيرة من الطحين- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو- 5 ملاعق كبيرة من الشوكولاته الداكنة المذوبة- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- كوب ونصف الكوب من السكر البودرة- 6 ملاعق كبيرة من الزبدة- ملعقتان كبيرتان من الحليب- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليابداية، حضّروا الكيك عبر خفق البيض مع خلاصة الفانيليا في الخلاط الكهربائي. بعدها، أضيفوا السكر وتابعوا الخفق حتى يذوب.في وعاء صغير، اخلطوا الدقيق، بودرة الخبز والكاكاو، ثمّ أضيفوا هذا المزيج فوق الخلاط الكهربائي.اسكبوا الشوكولاته المذوّبة واخفقوا جيداً حتى تتجانس المكوّنات.بعدها، حمّوا الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.اسكبوا المزيج في صينية مستطيلة مغلّفة بورق زبدة. وأدخلوها الفرن لنحو 10 دقائق أو حتى ينضج الكيك.أخرجوا الكيك من الصينية وهو لا يزال ساخناً، ثمّ ضعوه على قطعة قماش رطبة ولفوهما سوية بطريقة دائريّة.وفي الأخير، ضعوا السويس رول في الثلاجة لنحو 30 دقيقة.بعد ذلك، حضّروا الكريمة. ولذلك، ذوّبوا في قدر الزبدة مع السكر البودرة، الحليب والفانيليا على نار متوسطة وحرّكوا المكوّنات حتى تتجانس وتحصلوا على الكريمة.أخرجوا السويس رول من الثلاجة، وفكّوه ثمّ ضعوه على سطح صلب.مدّوا الكريمة على السويس رول ولفّوه من جديد وأدخلوه الثلاجة لنحو ساعة.قدّموا سويس رول الشوكولاته بارداً.