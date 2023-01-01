أكواب الكاسترد والموز ... وصفة لذيذة جدًا!

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يعشق عدد كبير من الناس الحلويات، وتعتبر وصفة الكاسترد والموز من الوصفات اللذيذة جداً التي يحبها الكثيرون.في ما يلي طريقة تحضير الوصفة بخطوات سهلة وسريعة.- 3 ملاعق صغيرة من حبيبات القهوة- 250 غراماً من الكريمة- 250 مليلتراً من الكاسترد- ملعقة كبيرة من السكر- 100 غرام من بسكويت الأصابع- حبتان موز كبيرتان مقطعتان إلى شرائح- 15 غراماً من الشوكولاتة السادة المبشروةضعوا القهوة في 150 مليلتراً من الماء المغلي كي تذوب. واخفقوا الكريمة والكاسترد والسكر حتى يصبح المزيج ناعماً.اغمسوا أصابع البسكويت في القهوة المبردة لبضع ثوان، ثم ضعوها في الأكواب. وكرروا هذه الخطوة باستخدام أصابع كافية لعمل طبقة مناسبة من الإسفنج أسفل كل كوب. بعدها، اسكبوا طبقة من الكاسترد فوق أصابع البسكويت، بالإضافة الى بعض شرائح الموز ورشوا الشوكولاتة على الوجه.كرّروا خطوات تحضير هذه الطبقات، ثم اتركوا الوصفة لتبرد لمدّة 10 دقائق قبل التقديم.