كرات اللوتس... وصفة لذيذة جرّبوها الآن!

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لعشاق بسكويت اللوتس، سنقدّم لكم وصفة كرات لذيذة جداً جرّبوها الآن.إليكم طريقة تحضير كرات اللوتس:- 240 غراماً من الزبدة- 115 غراماً من الشوكولاتة الداكنة- 115 غراماً من الشوكولاتة البيضاء- 75 غراماً من الجبنة الكريمية- 16 حبّة من بسكويت اللوتسقطعوا الشوكولاتة وضعوها في وعاء مقاوم للحرارة فوق وعاء آخر من الماء المغلي وأضيفوا عليها الزبدة.ارفعوا الشوكولاتة عن النار، بعدما تذوب تمامًا، ثم أضيفوا عليها الجبنة وحركوها حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعماً.غطوا الخليط واتركوه في الثلاجة لمدّة ساعة حتى يتماسك، ثم شكّلوه الى كرات صغيرة.اطحنوا بسكويت اللوتس الى فتافيت صغيرة، واغمسوا الكرات فيها، ثم ضعوها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم.