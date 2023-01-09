كب كيك الريد فيلفيت... وصفة سريعة ولذيذة جدًا

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الريد فيلفيت أو الكيكة الحمراء المخملية هي من أشهى أنواع الكيك وأجملها من ناحية الشكل.إليكم الخطوات البسيطة لتحضير كب كيك الريد فيلفيت:للعجينة:- كوبان ونصف الكوب من الطحين- كوب ونصف الكوب من السكر- كوب ونصف الكوب من الزيت النباتي- كوب من اللبن- 3 بيضات- ملعقة كبيرة من الكاكاو- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- ملعقة صغيرة من الملح- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض- ملعقتان صغيرتان من تلوين الطعام الأحمرللكريمة:- 220 غراماً من جبنة الماسكربون- 220 غراماً من الجبنة الكريمية- نصف كوب من الكريمة الثقيلة- 4 أكواب من السكر الناعم- كوب من الزبدة- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليااخلطوا الطحين والسكر ومسحوق الكاكاو وبودرة الخبز والملح في وعاء كبير. في وعاءٍ آخر، اخفقوا الزيت واللبن والبيض وملون الطعام والخل والفانيليا. ثم امزجوا المكونات الجافة مع المكونات الرطبة حتى يصبح الخليط ناعمًا.ضعوا الخليط في أكواب المافن حتى تمتلئ ثلاثة أرباعها واخبزوها في الفرن على حرارة 350 درجة مئوية لمدة 18 دقيقة تقريبًا.في هذه الأثناء، اصنعوا الكريمة عبر خلط الزبدة والجبنة الكريمية وجبنة الماسكاربون معًا حتى تمتزج. ثم ضيفوا السكر والفانيليا ببطء حتى يتجانس الخليط، واخفقوا جيدًا حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا. وفي النهاية، ضعوا الكريمة على وجه الكب كيك بعدما يبرد تماماً.