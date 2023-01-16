تارت الكاسترد... وصفة لذيذة جرّبوها الآن!

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تعتبر وصفة تارت الكاسترد من الوصفات اللذيذة جداً التي يحبها الكثيرون.إليكم طريقة تحضيرها:- كوبان من الطحين الأبيض- 140 غراماً من السكر الناعم- نصف كوب من الزبدة- ملعقة صغيرة من الفانيلا- 4 بيضات- نصف كوب من الكاسترد البودرة- 300 مللتر من الحليب كامل الدسم- جوزة الطيب للبرش- 300 مللتر من الكريمةاعجنوا الزبدة والطحين والسكر والبيض وأضيفوا الحليب والفانيلا عليها واخفقوا المكونات حتى تحصلوا على عجينة متماسكة. ثم افردوا العجينة في الصينية وأدخلوها الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدّة 10 دقائق. اضغطوا العجينة في الصينية، واخبزوها مرة أخرى لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.في وعاء جديد، أضيفوا الكريمة والكاستارد والفانيلا وجوزة الطيب والبيض واخفقوها حتى يصبح القوام سميكاً. ثم اسكبوا الخليط على التارت واخبزوها في الفرن لمدّة ساعة واحدة. ثم اتركوا التارت في الصينية حتى تبرد تمامًا وقدموها على شكل شرائح.