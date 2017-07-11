كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله... هل سيغادر ريال مدريد؟

هل سيغادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد؟

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LBCI News Lebanon

ذكرت تقارير أنّ لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر التخلي عن فكرة الرحيل عن نادي ريال مدريد.

وكانت قد انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة أفادت بأنّ رونالدو ينوي مغادرة النادي الملكي لينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

غير أنّ صحيفة "آس" الاسبانية قالت إنّ "الدون" قرر البقاء مع ريال مدريد، ليضع حدًا للشائعات التي تحدثت في الفترة الماضية عن نية رحيله.

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