بعثة منتخب السيدات لكرة السلة (تحت 25 سنة) غادرت الى دورة الألعاب الفرنكوفونية

بعثة منتخب السيدات (تحت 25 سنة)غادرت الى دورة الألعاب الفرنكوفونية

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LBCI News Lebanon

غادرت بعثة منتخب لبنان للسيدات (تحت 25 سنة) في كرة السلة للمشاركة في دورة الالعاب الفرنكوفونية التي ستقام في ابيدجيان(ساحل العاج) بين 23 و30 تموز الجاري. وفي ما يلي اسماء اعضاء البعثة:

-مدرب : سركيس كورجيان

-مساعد مدرب : جاد الحاج

-معالج فيزيائي : نيكولا سعادة

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-حكم دولي : كلود ابي جبرايل

-اللاعبات : كارين ناجي، دانييلا فياض، سارة اخضر، سارة غلاييني، جنى غصين ، ساشا مطر ، غنى فلقها ، غيدا داوود ، تينا زفول ، جنان الحاج شحادة ، مونيكا نموّر ومغري طوروس .