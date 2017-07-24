بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة: فوز كبير لبنان على فيدجي

بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة 2017

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلة,كرة,بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة 2017

LBCI News Lebanon

استعاد منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة توازنه في بطولة آسيا التي تقام حالياً في الهند بفوزه الساحق على منتخب فيدجي في المباراة التي جرت ظهر الاثنين بتوقيت بيروت ضمن المجموعة الثانية. وبعدما تلقى منتخب لبنان خسارة امام كازاخستان (54-62) في مباراته الافتتاحية الأحد،نجح منتخب الارز في الفوز على فيدجي(90-48) وبفارق 42 نقطة الاثنين .وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي:( 28-11) (45-25) (79-41) (90-48).

الإعلان

وكانت نور شقير افضل مسجلة للبنان(21 نقطة) تليها ميرامار مقداد(14 نقطة) فشيرين الشريف ( 13 نقطة).

وسيخوض لبنان مباراته الأخيرة في الدور الأول الثلاثاء 25 تموز الجاري ضد سنغافوره عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بيروت.