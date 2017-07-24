بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة: فوز كبير لبنان على فيدجي

استعاد منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة توازنه في بطولة آسيا التي تقام حالياً في الهند بفوزه الساحق على منتخب فيدجي في المباراة التي جرت ظهر الاثنين بتوقيت بيروت ضمن المجموعة الثانية. وبعدما تلقى منتخب لبنان خسارة امام كازاخستان (54-62) في مباراته الافتتاحية الأحد،نجح منتخب الارز في الفوز على فيدجي(90-48) وبفارق 42 نقطة الاثنين .وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي:( 28-11) (45-25) (79-41) (90-48).
وكانت نور شقير افضل مسجلة للبنان(21 نقطة) تليها ميرامار مقداد(14 نقطة) فشيرين الشريف ( 13 نقطة).
وسيخوض لبنان مباراته الأخيرة في الدور الأول الثلاثاء 25 تموز الجاري ضد سنغافوره عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بيروت.
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