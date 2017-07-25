بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة: لبنان الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على سنغافورة

بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة 2017

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LBCI News Lebanon

حقق منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة فوزه الثاني على التوالي في بطولة آسيا التي تقام حالياً في الهند بفوزه على منتخب سنغافورة (74-64) وبفارق عشر نقاط في المباراة التي جرت بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت بيروت ضمن المجموعة الثانية.

وبفوزه الثاني، تأهل منتخب الأرز الى الدور ربع النهائي الذي سيقام الخميس باعتبار ان يوم الأربعاء هو يوم راحة لجميع المنتخبات على ان يتحدد المنتخب الذي سيواجه المنتخب اللبناني في نهاية مباريات اليوم الثالث من البطولة .

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وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي:(18-16) (34-31) (55-42) (74-64).وتفوقت لاعبات المنتخب اللبناني على الفريق الخصم وبسطت سيطرتهن في الربعين الثالث والرابع.

وبعدما تلقى منتخب لبنان خسارة امام كازاخستان (54-62) في مباراته الافتتاحية الأحد،نجح منتخب الارز في الفوز على فيدجي(90-48) وبفارق 42 نقطة الاثنين. وكانت نانسي المعلوف افضل مسجلة للبنان(16 نقطة) تليها شيرين الشريف ( 15 نقطة).

يشار الى ان هدف لبنان الحلول في المركز الأول في البطولة للتأهل الى مستوى النخبة(أ) والعودة الى مكانه الطبيعي.