رياضة
08 آب 2017 - 16:04
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بالفيديو - لبنان يسقط كوريا الجنوبية في كأس آسيا... والرئيس عون يحضر افتتاح البطولة

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بالفيديو - لبنان يسقط كوريا الجنوبية في كأس آسيا... والرئيس عون يحضر افتتاح البطولة
حقق المنتخب اللبناني بكرة السلة فوزا في اولى مبارياته في بطولة كأس آسيا التي تقام في لبنان على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 72-66.

وقد تقدم المنتخب اللبناني على كوريا طيلة اوقات المباراة التي جرت بحضور جمهور لبناني كبير تقدمه الرئيس ميشال عون الذي حضر الافتتاح وتكلم بعد انتهاء الجزء الاول من المباراة مع اللاعبين في غرف الملابس وأعطاهم المعنويات.
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