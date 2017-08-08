بالفيديو - لبنان يسقط كوريا الجنوبية في كأس آسيا... والرئيس عون يحضر افتتاح البطولة

لبنان يحقق فوزه الاول في البطولة الاسيوية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس عون, كأس آسيا, كرة السلة,لبنان,لبنان يحقق فوزه الاول في البطولة الاسيوية

LBCI News Lebanon

حقق المنتخب اللبناني بكرة السلة فوزا في اولى مبارياته في بطولة كأس آسيا التي تقام في لبنان على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 72-66.



وقد تقدم المنتخب اللبناني على كوريا طيلة اوقات المباراة التي جرت بحضور جمهور لبناني كبير تقدمه الرئيس ميشال عون الذي حضر الافتتاح وتكلم بعد انتهاء الجزء الاول من المباراة مع اللاعبين في غرف الملابس وأعطاهم المعنويات.

الإعلان