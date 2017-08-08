بالفيديو - ماذا قال الرئيس عون للاعبي منتخب الارز قبل فوزهم على كوريا؟

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في الاستراحة ما بين شوطي مباراة لبنان وكوريا الجنوبية في اطار كأس آسيا بكرة السلة توجه الرئيس ميشال عون الى اللاعبين وشجعهم وقال لهم :"اليوم تمنيت لكم عبر "تويتر" مباراة جميلة وحظا سعيدا. واتيت هذا المساء لاجدد التهنئة، وآمل ان تكملوا المباراة وتتكلل بالفوز.انتم تلعبون اليوم باسم لبنان وان شاء الله نهنئكم في نهاية البطولة.".اشارة الى ان لاعبي منتخب الارز أنهوا المباراة بفوز مثير بنتيجة 72 -66.