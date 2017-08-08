لماذا لم يتم تصوير لحظة دخول الرئيس عون الى الملعب؟

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بعدما تساءل الجمهور الذي تابع افتتاح بطولة آسيا لكرة السلة ومباراة لبنان وكوريا الجنوبية عن سبب عدم عرض لحظة دخول الرئيس ميشال عون الى ارض الملعب على الهواء مباشرة، أوضح الزميل غياث ديبرا ان هناك اجراءات معينة يطلبها الاتحاد الدولي لكرة السلة من القنوات التي تنقل البطولات الدولية كبطولة كأس آسيا من ناحية الاخراج.وأشار ديبرا الى ان المخرج الفرنسي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة الـFIBA منع تصوير لحظة دخول الرئيس عون الى الملعب، ولذلك لم يتم تصويره الا بعد أن جلس في المنصة الرسمية.وكشف ديبرا ان فريق عمل الـLBCI حاول كسر قواعد الـFIBA من هذه الناحية وتصوير دخول الرئيس عون الا انه لم ينجح بهذا الامر، وقد تطور هذا الامر في سيارة النقل المباشر وكاد أن يؤدي الى اشكال.ولفت ديبرا الى أن هذا الامر ليس الاول من نوعه، حيث تم سابقا منع تصوير دخول الرئيس الفليبيني الى الملعب في احدى بطولات آسيا امام حشد من المتفرجين فاق الـ20 الفا.