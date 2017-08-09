هذه هي اسباب عدم تصوير الرئيس عون لحظة دخوله الملعب

حضور الرئيس ميشال عون المباراة الأولى كان لافتا

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LBCI News Lebanon

انطلقت بطولة كأس آسيا 2017 والمباراة الأولى لمنتخب الأرز كانت بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي حيث امتلأ مجمّع نهاد نوفل في زوق مكايل بالمشجّعين وكان حضور رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون راعي البطولة لافتا من أوّل اللقاء إلى آخره، إنّما السؤال الذي طرحه المشاهدون هو: لمَ لم يتمّ تصوير الرئيس لحظة دخوله إلى الملعب؟

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