رياضة
09 آب 2017 - 12:43
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منتخب الأرز يفتتح مشواره في كأس آسيا بالفوز

الصين سقطت أمام المنتخب الفيليبيني Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة السلة,بطولة آسيا, الصين سقطت أمام المنتخب الفيليبيني
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افتتح منتخب الأرز مشواره ببطولة كأس آسيا على أرضه بأجمل صورة أمام جمهور ملأ مدرّجات مجمّع نهاد نوفل بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 72-66. وفي لقاءات اليوم زعيم القارة الآسيويّة الصين سقط بلبنان أمام المنتخب الفيليبيني بنتيجة 96-87. أمّا منتخب إيران فلقاؤه مع نظيره الهندي كان سهلاً وانتهى بفارق 47 نقطة ونتيجة 101-54.
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