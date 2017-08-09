منتخب الأرز يفتتح مشواره في كأس آسيا بالفوز

افتتح منتخب الأرز مشواره ببطولة كأس آسيا على أرضه بأجمل صورة أمام جمهور ملأ مدرّجات مجمّع نهاد نوفل بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 72-66. وفي لقاءات اليوم زعيم القارة الآسيويّة الصين سقط بلبنان أمام المنتخب الفيليبيني بنتيجة 96-87. أمّا منتخب إيران فلقاؤه مع نظيره الهندي كان سهلاً وانتهى بفارق 47 نقطة ونتيجة 101-54.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية