الاتحاد اللبناني لكرة السلة يشكر رئيس بلدية ذوق مكايل ايلي بعينو

الاتحاد اللبناني لكرة السلة يجدّد التحية والشكر والامتنان الى الاستاذ ايلي بعينو

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LBCI News Lebanon

في خضم استضافة كأس آسيا بكرة السلة التي باتت حدثاً رياضياً على مستوى الوطن على ملعب "مجمّع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" ، لا بد لنا من شكر المجلس البلدي لذوق مكايل وعلى رأسه الصديق ايلي بعينو الذي تجاوب بسرعة قياسية ومن دون تردد مع طلبنا اقامة البطولة في أحد اجمل الملاعب في القارة الآسيوية واخذ على عاتقه تنفيذ الأشغال المطلوبة من الاتحادين الآسيوي واللبناني وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للعبة ال"فيبا" علماً أن هذه التكاليف باهظة لا يستهان بها.

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فالحس الوطني للصديق ايلي بعينو وعشقه للرياضة جعلاه يبادر لتنفيذ طلباتنا واصراره على اقامة الاشغال على مدار الساعة واشرف شخصياً عليها وكان صادقاً الى اقصى الحدود بتسليمنا الملعب بحلته الجديدة في الوقت المحدد وملتزماً بالوعد الذي اعطانا اياه بهذا الصدد. ان الاتحاد اللبناني لكرة السلة يجدّد التحية والشكر والامتنان الى الاستاذ ايلي بعينو على ما فعله وما يفعله لبلدته ذوق مكايل التي باتت على كل شفة ولسان في لبنان وباتت معروفة بـ"عاصمة" كرة السلة الآسيوية حيث يلاحظ كل من يزور البلدة العمل الجبار الذي قامت به البلدية على جميع الصعد ليأتي "العرس السلوي" بأبهى حلّة وهذا ما حصل فعلاً. فالتعاون بين الاتحاد والبلدية هو مثال يحتذى به .

ولا بد لنا من الاشادة برئيس مجلس ادارة المجمّع المحامي نهاد نوفل صاحب المبادرة في تشييد المجمّع المذكور وكان قراره صائباً وذات رؤيا بعيدة نظراً لأهمية هذا الصرح الرياضي الذي نفتخر به والذي بات محط انظار الرياضيين من كل لبنان من دون استثناء".