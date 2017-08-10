في مباراة حبست الأنفاس... نيوزيلندا تفوز بصعوبة على لبنان وجهود جبارة للخطيب

في اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا 2017 التي تقام على أرض مجمع نهاد نوفل الرياضي، خسر المنتخب اللبناني بصعوبة أمام نظيره النيوزيلاندي في مباراة لم تنتهِ حتى الثواني الأخيرة بنتيجة 86-82.
وكان كابتن منتخب لبنان فادي الخطيب قد قدم مباراة كبيرة وكان قريبا جدا من تحقيق الـTriple Double.
ويواجه المنتخب اللبناني السبت المقبل فريق كازاخستان في التاسعة مساءً.
وكان منتخب لبنان قد حقق فوزا في اولى مبارياته في البطولة على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 72-66.
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