بالفيديو - ملخص مباريات اليوم الثالث من بطولة كأس اسيا بكرة السلة

نيوزيلندا تفوز على لبنان بفارق 4 نقاط وفوز كبير لليابان وأستراليا وكوريا

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LBCI News Lebanon

حقق الكومبيوتر الياباني فوزه الأول على حساب المنتخب التايواني بفارق كبير 38 نقطة (87-49) والأرباع على الشكل التالي (22-17، 40-22، 60-34، 87-49) فيما مُنيَ منتخب تايوان بخسارته الأولى بعدما سبق له أن هزم هونغ كونغ في مباراة الإفتتاح 77-62.كما فازت كوريا الجنوبية على كازاخستان(116-55)

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وضمن منافسات المجموعة الرابعة، حقق المنتخب الأسترالي فوزه الثاني على التوالي على حساب هونغ كونغ بنتيجة كبيرة (99-58) وبفارق 41 نقطة، والأرباع على الشكل التالي (28-15، 56-30، 81-45، 99-58)، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة من دون خسارة، فيما مُنيَ منتخب هونغ كونغ بخسارته الثانية قابعاً في أسفل الترتيب جرّاء خسارتين أمام تايوان واستراليا.

حقق منتخب كوريا الجنوبية اول فوز له في البطولة على حساب منتخب كازاخستان بنتيجة كاسحة (116-55) وبفارق 61 نقطة وهي النتيجة الاكبر حتى الان في البطولة.

اذا فازت نيوزيلندا على لبنان بفارق اربع نقاط 86 ـــ 82 (19 ـــ 23 و42 ـــ 40 و67 ـــ 61) في المواجهة الاولى بينهما في البطولة الآسيوية، وجاءت المباراة قوية وسريعة ومثيرة وكانت الأجمل في المباريات الـ12 التي اقيمت حتى الآن في الايام الثلاثة الاولى. كرة، السلة، اسيا